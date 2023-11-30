وزير الخارجية في مؤتمر المناخ COP 28 : يجب العمل على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:37 مساءً - انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ "COP 28"، في مدينة إكسبو دبي، في دولة الإمارات وسط مشاركة دولية واسعة من جميع دول العالم.

وسلم وزير الخارجية سامح شكري، رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف "COP 28" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأست مصر الدورة الماضية لمؤتمر المناخ.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمته، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المناخ COP28، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن الدورة السابقة من مؤتمر الأطراف جاءت في وقت حاسم لمواجهة التحديات وكان العالم يتعافى من أزمة "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أننا أصبحنا نحتاج إلى مزيد من العمل لخفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل برامج التكيف المناخي وتطوير العمل في مواجهة التغير المناخي.

وأوضح أن استمعنا لجميع الأصوات في المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي، كما يجب إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ.