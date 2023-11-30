أخبار مصرية

ننشر فيديو زيارة السيدة انتصار السيسي لأطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:38 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية أطفال فلسطين الذين يتم رعايتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقالت السيدة انتصار السيسى: "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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