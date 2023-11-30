نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدرج العظيم".. أغرب قاعة عرض متحفي في العالم بالمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل صادفت ذات مرة أثناء زيارتك لأي متحف من متاحف العالم، سواء اللوڤر أو المتروبوليتان أو المتحف البريطاني أو غيرهم من المتاحف قاعة عرض على هيئة درج صاعد وله فلسفة تتفق مع طبيعة القطع الأثرية المعروضة؟ لدينا في مصر هذه القاعة.

الدرج العظيم هو إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن باقي المتاحف العالمية، ويمكن زيارته من الغد 1 ديسمبر بعد افتتاح زيارته تجريبيًا ولحجز التذكرة اضغط هنا

والدرج يصعد من البهو الذي فيه تمثال الملك رمسيس الثاني صاعدًا إلى قاعات العرض عبر 105 سُلمة، ومتدرجًا عبر 4 مستويات.

وعليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن النحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.

وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يبين أهرام الجيزة الخالدة، ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية:

في المستوى الأول منه نجد موضوع موضوع الهيئة الملكية

وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك التي مرت بمراحل تطورا وتغيرات عديدة شهدها الفن الملكي في مصر القديمة وبالرغم من ذلك كان من السهل التعرف على سمات الملوك وملامحهم في التماثيل. ومن أهم التماثيل المعروضة على الدرج العظيم في الموضوع الأول:

تمثال للملك سيتي الأول من الجرانيت الوردي.

- تمثال للملك سنوسرت الثالث أو أمنمحات الرابع من عصر الدولة الوسطى مصنوع من الكوارتزيت، ويظهر عليه أميرتان، وقد أُعيد استخدام التمثال مرة أخرى في عهد الملك رمسيس الثاني والملك مرنبتاح.

- تمثال للملك سيتي الثاني مصنوع من الكوارتزيت، من عصر الدولة الحديثة.- تمثال للملك أمنحتب الثالث.- تمثال للملكة حتشبسوت.

- تمثال للمبارطور الروماني كاراكالا من الجرانيت الأحمر.

المستوى الثاني نجد موضوع الدور المقدسة (أماكن العبادة)

كانت مسؤولية تشييد المعابد بمختلف أنواعها تقع على عاتق الملك، بجانب أنه يؤول إليه شؤون صيانة مرافق المعابد وتجميلها، وقد خُصصت المعابد الجنائزية للملوك بعد وفاتهم وكان يعتبر كل معبد بمثابة السكن الخاص بالمعبودات وكانت أرواح هذه المعبودات تكمن في التماثيل الموضوعة أمام المعابد.

ومن أهم القطع المعروضة في هذا السياق:

- عمودان وعتب من الجرانيت الأحمر للملك ساحورع من عصر الدولة القديمة.

- تمثال على هيئة أبو الهول للملك أمنمحات الثالث.- بوابة الملك أمنمحات الأول.- عمودان وعتب للملك سوبك إم ساف الأول من عصر الدولة الوسطي.

- ناووس للملك سنوسرت الأول.-

مسلة للملك مرنبتاح.

- قمة مسلة للملكة حتشبسوت.

- ناووس للملك رمسيس الثاني.

- ناووس للملك نختنبو الثاني

المستوى الثالث نجد موضوع الموضوع الملوك والمعبودات (الملك وعلاقته بالمعبودات)

كانت هناك علاقة وطيدة في مصر القديمة بين كلا من الملوك والمعبودات، وكانت تلك العلاقة قائمة على مبدأ تقسيم المسؤولياتبين الملك والمعبودات، فالمعبودات تتعهد بكل ما يتعلق بشؤون السماء والنيل والصحراء والعالم الآخر، أما الملك فقد كان حلقة الوصل بين المعبودات والبشر ومركز الوجود كله باعتباره ممثلًا للمعبود على الأرض، وكان مسؤولًا عن حكم مصر والحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتأمين حدودها. وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة متميزة من تماثيل المعبودات والتماثيل الزوجية وتماثيل للثالوث المقدس.

ومن أهم القطع المعروضة في هذا السياق:

- تمثال للمعبود بتاح من الحجر الرملي.- تمثال للملك سنوسرت الأول بالهيئة الأوزيرية.- تمثال تمثال للملك رمسيس الثاني في حماية إحدى المعبودات- ثالوث من الجرانيت الوردي للمعبود بتاح والملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت.- تمثال مزدوج للملك أمنحتب الثالث مع المعبود رع حور آختي.- تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني والمعبودة عِنات.- تمثالين للمعبود سرابيس من العصر الروماني.

المستوى الرابع نجد موضوع الرحلة إلى الحياة الأبدية ( رحلة إلى العالم اللآخر)

يعتبر الموت عند قدماء المصريين بمثابة بوابة المرور إلى العالم الآخر، حيث البعث والحيالة الأبدية، لذا اهتم الملوك في مصر القديمة بالحفاظ على أجسادهم بعد الوفاة، وتم دفنهم إما في الأهرامات أو المقابر الملكية. وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة من التوابيت الملكية ومنهم:

- تابوت الملكة مِرس عنخ الثالثة من عصر الدولة القديمة.

- تابوت الأمير خوفو جِدف.

- تابوت الأميرة نيتوكريس.

- تابوت جحوتي مِس.

- تابوت حو سا إيست الأول.

- تابوت تحتمس الأول.

الدرج العظيم

الدرج العظيم

الدرج العظيم

الدرج العظيم