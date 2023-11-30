نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يوجه بإعداد خطط لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بسرعة إعداد خطط أعمال مرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

ووجه سويلم، خلال الاجتماع بالبدء بالمنشآت الأكثر احتياجًا للصيانة والإحلال، مع التأكيد على ضمان عدم تأثر عملية توزيع المياه للأغراض الزراعية ولمياه الشرب وغيرها من الاستخدامات أثناء تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت.