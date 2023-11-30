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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع التعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بالعمرانية (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بسرعة رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية.
وذلك كاستجابة فورية لشكوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك.
وعلى الفور قامت حملة مكبرة من حي العمرانية، برفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
كما شدد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية للتأكد من إنضباط الحالة المرورية وتيسير حركة المارة وضبط أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.