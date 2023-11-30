نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل اجراء اول حصيلة علمية..ما هو اتفاق باريس 2015 ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان وزارة البيئة الإماراتية عن اجراء أول حصيلة علمية لاتفاق باريس 2015، يومي ١، ٢ ديسمبر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 في دبي، زادت تساولات حول ما هو اتفاق باريس 2015.



وترصد "آلفجر " في السطور التالية اتفاق باريس 2015:

ما هو اتفاق باريس 2015

اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP21، اتفاق باريس لعام 2015، هو أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة

وبهدف الاتفاق إلى حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.

ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.





تأثير الظروف الحالية والحروب علي مؤتمر المناخ COP28

كشف الدكتور وفيق، نصير، عن تأثير الظروف الحاليه والحروب علي مؤتمر المناخ COP28 في دبي، معربًا عن "تفاؤله الحذر" بشأن نجاح المؤتمر في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل وكذلك صراع روسيا وأكورنيا وكذلك السودان وليبيا واليمن الذين لايزالون مشتعلون، موضحا أنه من المرجح أن يضطر المفاوضون خلال المؤتمر إلى التعاطي مع بعض تداعيات الحروب..

وأضاف دكتور نصير في تصريح خاص للفجر أن المؤتمر يجمع ممثلي 198 دولة للتصدي لتغير المناخ، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الأزمة تتطلب دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري وتحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان البيئيه

وأوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة،أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات أشارت إلى أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أثتحدثته مصر في مؤتمر COP27 في المؤتمر

أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28:

وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أبرز المستجدات والملفات التي توليها القاهرة اهتمامًا، والتي جاءت كالآتي:

1- استعراض عديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.

2- فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035

3- استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

4-سيتم أيضًا استعراض جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها

5-وعرض مبادرة "لجنة الشباب والمناخ"، التي تُعد أحد المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الشباب والاستماع إلى آرائهم وأصواتهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي.

6-وعن الجناح المصري المشارك في "Cop 28" تم الانتهاء من الاجندة الخاصة بالأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر