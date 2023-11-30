الفريق أسامة ربيع: نقل خط منتصف القناة لمحور جديد نتيجة مشروع التوسعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بانتهاء مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق، وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة.

وأضاف الفريق ربيع أن الهيئة تجري حاليا عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة 'محور القناة' نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد وذلك بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية

عبور 2264 سفينة

وتشهد قناة السويس عبور 2264 سفينة بعائد 854.7 مليون دولار.

و يبحث رئيس هيئة قناة السويس مع وفد الخط الملاحي العالمي COSCO سبل التعاون.

وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي .

زيادة معدلات الأمان الملاحي

وشدد على الضرورة الحيوية التي يمثلها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وهو ما لمسنا تأثيره الفعلي في بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق المشروع.

في نفس السياق استقبلت الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة خلال شهر نوفمبر سفن كبيرة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح حيث استقبل الحوض العائم 'فخر القناة' أول وحدة بحرية على الحوض وهي وحدة الخدمات البترولية PMS 12 من النوع PIPE LYER، ويبلغ طولها 110 مترات، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طنا.

ويبلغ الطول الكلي للحوض العائم فخر القناة 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.كما استقبل الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية ناقلة الوقود العملاقة 'ASTARI I' التابعة لشركة 'Saud Shipping' في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.وتعد ناقلة الوقود' ASTARI I' هي أكبر سفينة (من حيث العرض) يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، وهى بحجم Suez Max إذ يبلغ طول الناقلة 275 متر وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية (Gross Tonnage) قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية (Net Tonnage) 47000 طن.يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور 96 سفينة في 17 نوفمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى افتتاح القناة، كثالث أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة.