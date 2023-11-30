ضبط مالك مكتبة لطبع وتصوير الملازم التعليمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 05:36 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة ببدائرة قسم شرطة عين شمس بطبع وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 27 ألف ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض أو تصريح.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.