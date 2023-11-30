وكيل وزارة الشباب بالجيزة يكرم الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بالفائزين فى مسابقة الإنشاد الدينى (Online) صباح اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 فى مقر مكتبه بديوان عام المديرية والتى نظمتها إدارة تنمية الشباب فى الفترة من 15 إلى 25 نوفمبر الجارى.

واستقبل وكيل الوزارة الفائزين فى مقر مكتبه مهنئًا إياهم بفوزهم فى المسابقة وإستمع إلى بعض الأناشيد الدينية، أثنى سيادته على مواهبهم ودعاهم إلى ضرورة الاهتمام بتنميتها من خلال الممارسة والتدريب الدائم.

أكد الوكيل على حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على دعم كافة المواهب من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة حرصا منها على الاهتمام بكافة الأنشطة التى تهم الشباب وتعمل على تنمية مواهبهم فى كافة المجالات مشيرًا إلى أهمية تلك المسابقات فى دعم هذه المواهب عن طريق الاحتكاك واكتساب خبرات متنوعة فى كافة المجالات الفنية.

الجدير بالذكر أن إدارة تنمية الشباب قد أعلنت فى وقت سابق عن المسابقة من خلال مخاطبات رسمية لجميع الادارات الفرعيه التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.

تقدم للاشتراك فى المسابقة عدد كبير من المشاركين على مستوى المحافظة وتم إرسال الأعمال وعرضها على لجنة التحكيم المكونة من:

الروائى علي سعد والمنشد سيد عزت، واسفرت النتائج عن فوز كل من:

المنشد مصطفي جمال عبدالعظيم عضو مركز شباب مسجد موسي التابع لإدارة شباب العياط (بالمركز الأول)، خالد اشرف عضو بمركز شباب نزله ترجم التابع لإدارة شباب اطفيح (المركز الأول مكرر) ، رضوي رمضان بدوي (المركز الثانى)، ويوسف رمضان بدوي (المركز الثالث ) اعضاء بمركز شباب الحوامدية التابع لإدارة شباب الحوامدية.

وفى نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة الشكر للحاضرين وقدم لهم الجوائز وشهادات التقدير.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة،وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، على سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية، أشرف الكارم مدير إدارة اطفيح، محمود فؤاد مدير إدارة شباب العياط ورحاب عادل مسؤل النادى الثقافى.

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