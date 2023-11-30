وزير الري يوجه بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم، بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل المطلوب إجراؤها على المنشآت المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وأشار سويلم إلى أن الهدف من البرامج التدريبية؛ رفع كفاءة مهندسي الوزارة خلال أعمال الصيانة والتأهيل التي سيتم إجراؤها لضمان الحفاظ على المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها.

وأكد الوزير ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.