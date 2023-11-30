المترو يكشف سبب مد مواعيد العمل ساعة أيام الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:30 مساءً - تساءل العديد من المواطنين عن أسباب قرار مترو الأنفاق بزيادة ساعة تشغيل عن الأيام العادية يوم الخميس من كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصدر من الشركة المشغلة للخط الثالث: إن إدارة المترو لمست تواجد كثافات من الركاب بعد الثانية عشر منتصف الليل كل خميس، بسبب إجازات العاملين، ونهاية الأسبوع للطلاب، ما يتسبب في زيادة الإقبال على المترو من المسافرين لقضاء الإجازة مع ذويهم، الأمر الذي دفع باتخاذ قرار زيادة ساعة عمل لاستيعاب هذه الزيادة، ونفس الوقت ليتوافق عمل المترو مع مواعيد قطارات السكك الحديدية.

وكانت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أعلنت أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

وقالت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو إنها تتجاوب مع جمهورها مع إدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.