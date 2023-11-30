رضا حجازي: 25.5 مليون طالب في 60.3 ألف مدرسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:30 مساءً - كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 25.5 مليون طالب في إجمالي أعداد المدارس الحكومية والخاصة 60.3 ألف مدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأوضح وزير التربية والتعليم أن إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 958.8 ألف معلم.

وزير التربية والتعليم يكشف عن تحديات المنظومة التعليمية

وكشف وزير التربية والتعليم عن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية من حيث كثافة الفصول، وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونظم الامتحانات الحالية، ومعرفة سُبل حلها من خلال الاستراتيجية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024-2029 إنما تأتي لرسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونوه وزير التربية والتعليم بوضع خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، ومواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإتاحة تعليم وتدريب عالي الجودة، مع توفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، والمعتمدة على خطوات حددتها خارطة طريق علمية، بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم.

ونوه وزير التربية والتعليم عن وضع عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب وخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والأجندة الأممية "أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، والأجندة الأفريقية "أجندة أفريقيا 2063".

واستعرض وزير التربية والتعليم مبادئ إعداد الخطة والتي تتبنى التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على أن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ومبدأ تحقيق العدالة بإتاحة التعليم في المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا تحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور هي: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعليم مدى الحياة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسس التغيير للخطة الاستراتيجية هي "التعليمُ للمجتمعِ.. المجتمعُ للتعليمِ"، بحيث تتيح تلك الأسس الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة، وأيضًا التحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.

