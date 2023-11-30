نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي خيري رمضان ينضم لشاشة المحور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الإعلامي خيري رمضان لأسرة قناة المحور الفضائية، وذلك في إطار خطة قناة المحور للتطوير والتحديث؛ لتُلبّي رغبات مشاهديها، عبر نخبة من كبار الإعلاميين، مع مجموعة من الشباب، لتقديم محتوى إعلامي متميّز، يجذب جميع شرائح المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن الإعلامي خيري رمضان، قدّم العديد من البرامج الناجحة والجماهيرية، عبر العديد من الشاشات المصرية، منها "البيت بيتك"، و"مصر انهاردة"، على شاشة التليفزيون المصري، وقناة CBC، والقاهرة اليوم على شبكة قنوات أوربت، وحديث القاهرة على قناة القاهرة والناس.