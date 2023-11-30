المصريون فى نيوزيلندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بعد قليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - يدلي المصريون في نيوزيلندا بعد قليل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون أول الدوائر الانتخابية التي ستستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات وذلك على تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

فيما أكد القنصل كريم الحسن قنصل مصر فى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية فى ويلينجتون أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأضاف قنصل مصر فى نيوزيلندا، أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها التصويت، حيث يبدأ التصويت فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وأكد أن عدد أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا يقدر بحوالى 5000 ، لافتا إلى أن السفارة دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.