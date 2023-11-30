سفير مصر بدولة نيوزيلندا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:30 مساءً - أدلي منذ قليل، السفير جورج عازر رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية بدولة نيوزيلندا، وأمين اللجنة والأمين المساعد، بصوتهم في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، أول بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بدولة نيوزيلندا، مع السفير جورج عازر السفير بدولة نيوزيلندا، حيث انطلقت فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة"، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

يشار إلى أن الساعة العاشرة مساء اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح غدا الجمعة فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.

