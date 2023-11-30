السفارة المصرية بواشنطن تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - قال رامي جبر مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من واشنطن، إنّه هناك فارق في التوقيت بين الساحل الشرقي للولايات الأمريكية وساحلها الغربي بنحو 3 ساعات.

وأضاف جبر في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السفارة المصرية في واشنطن أعلنت إنهائها الاستعداد بالكامل سواء على موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل استقبال المصريين الراغبين في التصويت في مقر البعثة الدبلوماسية بواشنطن".

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "هذا المقر هو واحد من خمسة مقرات قنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مقر آخر في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس والجنوب الأمريكي بمدينة هيوستن بولاية تكساس".

وواصل: "بالنسبة إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن، فإنه يخدم ولايات الساحل الشرقي مثل ولايتي فيرجينيا وميريلاند القريبتين جدا من مقر البعثة الدبلوماسية وهناك تركزات من المصريين في هاتين الولايتين، بالإضافة إلى ولايتين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وهما نورث كارولينا وساوث كارولينا بالإضافة إلى ولايات الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية التي فيها بعض التركزات للمصريين والذين يحتاجون إلى بضع ساعات حتى يصلوا إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن للإدلاء بأصواتهم".