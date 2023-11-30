محمد صلاح يصنع تقدم ليفربول ضد لاسك لينز بهدفين فى شوط مثير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - تقدم فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد لاسك لينز النمساوي بنتيجة 2-0 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 5 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

جاء هدفا فريق ليفربول عن طريق الثنائي لويس دياز، وكودي جاكبو في الدقيقتين 12، و16 على التوالي في الوقت الذي صنع فيه محمد صلاح هدف الريدز الثاني.

ليفربول ضد لاسك لينز يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، خلفا لفريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

يخوض ليفربول مباراة اليوم، باحثاً عن تذكرة التأهل إلي دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي ، خاصة وأن حسم الصعود لهذا الدور قد تأجل بعد خسارته المفاجئة أمام تولوز بنتيجة 2-3 في الجولة الرابعة بفرنسا.

يغيب عن ليفربول في مباراة اليوم ضد لاسك لينز، الثنائي اليسون بيكر الحارس الأول للريدز والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بعد إصابتهما في قمة مان سيتي الأخيرة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول ولاسك لينز

وأكدت تقارير صحفية، على أن جوتا سيغيب عن ليفربول أمام لاسك لينز اليوم، وفولهام بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حتي يتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد السيتيزنز.

لكن هناك توقعات بغياب الحارس البرازيلي اليسون بيكر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي 3 أسابيع لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

ووصلت قائمة إصابات ليفربول إلي 5 لاعبين حيث إنضم بيكر وجوتا إلي كل من ستيفان بايتيتش وآندي روبرتسون وتياجو ألكانتارا.

ليفربول ضد لاسك لينز

وعاد ليفربول بنقطة ثمينة من معقل مانشستر سيتي بعد تعادل إيجابي مثير بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

ورفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، خلفا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 30 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: كيليهر. خط الدفاع: كوانساه، جوميز، كوناتي، تسيميكاس. خط الوسط: جرافينبيرش، إندو، إليوت. خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز. بينما جاء تشكيل لاسك كالتالي: حراسة المرمى: لاوال. خط الدفاع: زيريس، أندرادي، تالوفيروف. خط الوسط: ستويكوفيتش، هوفارث، ليوبيك، بيلو. خط الهجوم: أوسور، زولج، ليوبيتشيتش.

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