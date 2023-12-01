نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة ونسعى للحفاظ عليها للأجيال القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن المياه الجوفية العميقة في مصر؛ مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالى 1 كيلومتر، مشيرا للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

وأكد سويلم أن الوزارة تسعى للحفاظ على هذا المورد الهام للأجيال القادمة موضحا أنه يتم ذلك خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة.

وأشار الوزير إلى أنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.