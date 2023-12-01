نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تحقق إنجازات ملحوظة خلال عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليم الطبي، شهدت المستشفيات الجامعية في جمهورية مصر العربية خلال عام 2023 تحولًا كبيرًا يعكس التزام الحكومة بتقديم رعاية صحية متميزة وتطوير البنية التحتية الطبية.

حسب ما صرح به د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم رفع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه في عام 2023، مقارنةً بمستوى العام السابق البالغ 10 مليارات جنيه في عام 2014. وتجسدت هذه الزيادة في الميزانية في الإنجازات الملموسة، حيث تم إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد لتوفير خدمات طبية متنوعة وتلبية احتياجات المرضى.

وفي سياق متصل، أكد د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المستشفيات ليست مجرد مراكز للعلاج الطبي، بل تُعتبر أيضًا مراكزًا للتعليم الطبي والبحث العلمي، حيث تسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتقديم بيئة مثالية للبحث والابتكار.

د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة

وفي إطار التعاون الدولي، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، إضافةً إلى توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية. ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء معمل مرجعي بدعم من CDC/USAID لتقديم خدمات مرجعية وإجراء اختبارات كفاءة لأكثر من 125 مستشفى جامعيًا ومعمل متخصص.

وفي ختام القصة، يُظهر هذا الجهد المستمر التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية، حيث تسعى المستشفيات الجامعية إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي بمعايير عالمية لتحقيق مستقبل صحي أفضل للمواطنين.