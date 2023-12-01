سفير مصر بالجزائر: انطلاق عملية تصويت أبناء الجالية المصرية بنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:36 مساءً - أكد سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده انطلاق عملية تصويت أفراد الجالية المصرية بنجاح، صباح اليوم الجمعة، فى أول أيام الاقتراع وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح السفير المصرى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في تمام التاسعة صباح اليوم انطلقت عملية التصويت في السفارة المصرية بعد إتمام كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملية تصويت أعضاء الجالية المصرية المتواجدة عبر كافة الولايات الجزائرية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة في الجزائر، وتحديث بياناتهم، وتم تنظيم حفل استقبال لرموز الجالية بمقر السفارة والتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار السفير وريده إلى أنه تم نشر القواعد المنظمة لعملية التصويت على الصفحة الرسمية للسفارة على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تسهيل الوصول إلى كافة أعضاء الجالية الموزعة على مختلف الولايات الجزائرية الأخرى بجانب العاصمة.

وتابع قائلا إن السفارة المصرية ترحب بكافة المصريين المتواجدين بالجزائر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.