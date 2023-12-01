سفير مصر ببروكسل يؤكد سريان العملية الانتخابية بسهولة دون أي عوائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - صرح سفير مصر لدي مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ورئيس اللجنة الانتخابية في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي بأن عملية التصويت للمصريين المتواجدين على الأراضي البلجيكية وفي دوقية لوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ قد بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر.

السفارة المصرية فى بلجيكا السفارة المصرية فى بلجيكا

وأضاف أن عملية التصويت بدأت بقيام رئيس البعثة بالإدلاء بصوته وأعضاء السفارة في بروكسل وأعضاء الجالية المصرية المقيمين ببلجيكا ولوكسمبورج، موضحا أن عملية التصويت تجري بشكل سلس ودون أي عوائق تذكر وفي حضور ممثلي بعض المرشحين، فضلا عن ممثلي عدد من وسائل الاعلام التي حرصت علي تغطية عملية الاقتراع. وأشار عبد العاطي إلى أنه يتم تنفيذ التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بكل دقة، اتصالًا بالتحقق من هوية الناخبين وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المصري الساري.

ونوه إلى أنه تم توفير كافة سبل الرعاية للمنتخبين ولاسيما في ظل ظروف الطقس الصعبة وسقوط الثلوج المتوقع خلال الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية حيث تم توفير أمكان انتظار داخل السفارة تكفي لكل أعداد للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

بدر عبد العاطى فى بلجيكا بدر عبد العاطى فى بلجيكا

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب على مدار الأيام الثلاثة 1 و2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، على ضوء التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وانه سبق بدء عملية التصويت اختبار أجهزة التابليت المخصصة لعملية الاقتراع والتواصل مع كافة ابناء الجالية والمقيمين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاحاطتهم بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وحثهم على ممارسة حقهم الذي كفله الدستور بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضاف، أن عملية التصويت ستتواصل إلى اليوم الأخير الأحد 3 ديسمبر، حيث سيتم إغلاق عملية الاقتراع في تمام التاسعة مساء لبدء عملية الفرز والحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وارسال النتائج إلى وزارة الخارجية لتقوم بدورها بنقلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.