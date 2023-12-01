وزير الري يشدد على التوسع في نظم الري الحديث باستخدام المياه الجوفية العميقة

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أحمد جودة - القاهرة - شدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

وأكد سويلم، خلال الاجتماع، أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمستشار سالم صقر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفنى للسيد الوزير.