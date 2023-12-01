نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم حسين الزناتي في ختام “المُلتقى الدولي لأطفال العالم” لجهوده في مجال الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّمت وزارة الشباب والرياضة بتكريم الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وكيل نقابة الصحفيين، وذلك في ختام أعمال الملتقى الدولي لأطفال العالم 2023 في نسخته الرابعة، والذي نظّمته الوزارة، تحت شعار "رسالة من أجل السلام".

أُقيم الملتقى على مدار ثلاثة أيام، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونظّمته الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة الدكتورة جيهان حنفي.

جاء تكريم "الزناتي" تتويجًا لجهوده التي قام بها في مجال الطفل، منذ رئاسته لتحرير مجلة علاء الدين للأطفال، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وتقديمه نمطًا جديدًا من الكتابة الأدبية والصحفية للطفل المصري والعربي، التي جعلته يحصل على جائزة دبي لصحافة الطفل، ورعايته للعديد من الفعّاليات والمؤتمرات والأنشطة، التي تقوم بها المجلة، والتي جعلتها تُقدّم مفهوما جديدًا لشكل ومضمون ورسالة صحافة الطفل.

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