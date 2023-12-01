نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشباب والرياضة" بالجيزة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بمركز الشيخ زايد للتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة تمكين الشباب فعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي للوافدين الأفارقة والسوريات بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية التابع لادارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وتعد فعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وتضمنت (نشاط رياضي للسيدات، رسم ويوجا ، جلسة توعية ضد العنف، أنشطة حرفية، عرض مسرحي ونشاط للرجال والأولاد).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، توجيهات منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة _مدير المديرية وإشراف جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب،خالد توفيق مشرف عام المساحات الآمنة بوزارة الشباب والرياضة ، مرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب، متابعة وتنفيذ ايمان ماهر مسئول الوافدين بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية.

FB_IMG_1701430589947

FB_IMG_1701430585987

FB_IMG_1701430583567

FB_IMG_1701430581276

FB_IMG_1701430579149

FB_IMG_1701430577021