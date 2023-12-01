وصول السفينة التركية الثانية لميناء العريش وتقل 1500 من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:37 مساءً -

استقبل ميناء العريش البحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سفينة مساعدات إغاثية تركية تحمل موادا غذائية وطبية، تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة بعد تفريغها.

وأعلن السفير التركي في القاهرة، أن السفينة BestEKAR التي تحمل 1500 طن من المساعدات الإنسانية لغزة وصلت إلى ميناء العريش.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستقبل ميناء العريش سفينة، مساعدات من دولة تركيا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

كانت تتضمن السفينة الأولى 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.