"المصريين الأحرار": المصريون بالخارج يصنعون ملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:37 مساءً - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك مسئولية كبيرة على المصريين بالخارج بالتزامن مع انطلاق أيام التصويت على مدار اليوم حتى الأحد القادم، ليثبتون للعالم كله وللدول المقيمة فيها أن مصر دولة متحضرة وتحترم الانتخابات، وشعبها يعلم كيف يحدد مصير وطنه، مشيرا إلى أن المصريين فى الخارج كانت من أكثر الفئات المستفيدة على مدار الـ9 سنوات الماضية واصفا إياها بالعصر المميز.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير بهم وخاصة في الأزمات من بينها خلال فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للكثير من المبادرات، موضحا أن اليوم هو بمثابة رد الجميل لمصر أولا، فأنهم بتصويتهم اليوم يضعون لبنة في صرح اسم مصر بالخارج.

وأكد أنه خلال متابعة الحزب لانتخابات المصريين بالخارج بغرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة، في نيوزيلندا ثم سيدني، ثم دول الخليج، فإنه حتى الآن الإقبال الأعلى في الكويت ولكن لازالنا في الساعات الأولى، مبديا ثقته في صناعة المصريين بالخارج لملحمة جديدة تجسد الصوت المصري.