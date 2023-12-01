الرئيس السيسى يجرى عدد من اللقاءات مع مسئولين وقادة دوليين على هامش مشاركته في كوب 28 بدبى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً -

على هامش مشاركته بأعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من اللقاءات الجانبية مع مجموعة من القادة والمسئولين الدوليين.

حيث التقى الرئيس السيسى مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومحمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.