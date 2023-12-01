حملة المرشح السيسي تواصل متابعة سير العملية الانتخابية بمقار القنصليات والسفارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ برئاسة المستشار محمود فوزي؛ متابعة سير العملية الانتخابية بمقار القنصليات والسفارات المصرية في كل دول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.









وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة. وتعد نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، إذ يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج. وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية في مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددي لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.