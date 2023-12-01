المصريون في بولندا يدلون بأصواته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - شهدت سفارة مصر في بولندا، توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي بولندا، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

تصويت في الانتخابات تصويت في الانتخابات

جانب من التصويت جانب من التصويت

لجنة الانتخابات في بولندا لجنة الانتخابات في بولندا