بطريرك الإسكندرية وسائر عموم أفريقياً للروم الأرثوذكس يدلي بصوته فى السفارة المصرية يبوروندي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - أدلى صباح اليوم قداسة البابا ثيودورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر عموم افريقيا للروم الأرثوذكس، بصوته في الانتخابات الرئاسية امام اللجنة الفرعية للانتخابات المنعقدة في مقر السفارة المصرية بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.





وأعرب قداسة البابا ثيودورس الثاني للسفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، عن بالغ سعادته واعتزازه بالإدلاء بصوته الانتخابي امام اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة المصرية في بوروندي ، مشيدا بالتنظيم المميز والدقيق الذي تشهده الانتخابات الرئاسية المصرية في جميع سفارات مصر في الخارج والتي بدأت صباح اليوم الاول من ديسمبر ٢٠٣٣ وتستمر لثلاثة ايام قادمة حتى الثالث من ديسمبر الجاري.





وأعرب السفير ياسر العطوي عن بالغ تقديره وسعادته بزبارة قداسة البابا ثيودورس الثاني لمقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في بوجمبورا، وحرص قداسته على المشاركة الحضورية في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير والهام، الذي يعد حقا وواجبا لكل المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

تجدر الاشارة إلى أن البابا ثيودورس الثاني يقوم حاليا بزيارة رعوية إلى جمهورية بوروندي تمتد لعدة أيام يترأس خلالها قداسته بعدد من الأنشطة والفعاليات الدينية الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الكريمة في جمهورية بوروندي .