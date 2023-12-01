النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة بالمغرب على هامش الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً -

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، المستشار الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، على هامش الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة المغربية.

حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للمستشار النائب العام، ووفد من أعضاء النيابة العامة المغربية، وشمل التباحث في الأمور المشتركة، وبحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتين، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.