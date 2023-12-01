نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يؤكد أهمية الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال مشارك وزير الري في جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح سويلم، خلال كلمته بالحلية أنه يتم زيادة القدرة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ.

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، بالتزامن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات بهدف تقليل مسببات التغيرات المناخية.