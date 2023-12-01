رسالة الجالية المصرية بنيويورك: مصر تحتاج حكمة قائد وشجاعة محارب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - شهدت سفارة مصر في نيويورك، توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وحرص أبناء الجالية المصرية على رفع الأعلام وصور الرئيس السيسى أثناء مشاركتهم فى العرس الانتخابى بمقرر السفارة المصرية فى نيويورك، إضافة إلى اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.



هالة سالم أحد أبناء الجالية المصرية بنيويورك حرصت على ارتداء تيشيرت يحمل علم مصر وعقب الادلاء بصوتها أعربت منى سرحان ـ أحد أبناء الجالية المصرية ـ عن سعادتها بالمشاركة فى اختيار مرشحهم، وأكدت أن أبناء الجالية حريصون على إيصال صوتهم والتعبير عن إرادتهم، وأن الرئيس السيسى خير من يقود مصر فى هذه المرحلة من أجل مستقبل أفضل، فهو القادر على حراسة مصر وحماية المصريين وحقوقهم. جانب من المصريين بنيويورك يحملون علم مصر أمام مقر السفارة المصرية وأضافت الدكتورة هالة سالم، أن حب الوطن أفعال وليس مجرد كلام، ونحن من نيويورك حرصنا على المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات ونشارك وطننا فى هذا العرس الانتخابى. كما حثت المصريين على المشاركة إعمالا للاستحقاق الدستورى الذى هو حق لكل المصريين، مؤكدة أن بلدنا مصر تستحق منا المشاركة من أجل اختيار الأفضل لقيادة مسيرة تنميتها وبنائها، وأكدت أن الرئيس السيسى خير من يقود مصر، فمصر تحتاج حكمة القائد وشجاعة المحارب، واختتمت قائلة "اعقلها وتوكل.. تحيا مصر" نشأت زنفل أحد أبناء الجالية المصرية فى نيويورك

أبناء الجالية المصرية يحملون علم مصر ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي روسيا، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. إحدى سيدات الجالية المصرية عقب الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.



جاكلين سعد تدلى بصوتها فى مقر السفارة المصرية بنيويورك

أحد أعضاء الجالية المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية