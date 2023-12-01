وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية.

جاء ذلك خلال مشكلة وزير الري فى جلسة بعنوان "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وأشار وزير الري، خلال كلمته بالجلسة، إلى أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائي وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد أصبح من الهام الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.

كما أكد الوزير؛ أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة تحلية المياه لتصبح ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه.

ولفت سويلم إلى مبادرة AWARe أحد أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى دشنتها مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن.