قنصل عام مصر في نيويورك: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة باليوم الأول للانتخابات الرئاسة "مدهش"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:36 صباحاً - صرحت السفيرة هويدا عصام، قنصل عام مصر في نيويورك، بأن إقبال المصريين بالخارج على المشاركة باليوم الأول للانتخابات الرئاسة، كان مدهشا.

وقالت السفيرة هويدا عصام، قنصل عام مصر في نيويورك، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن يوم أمس الجمعة، كان هناك كم إقبال من المصريين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، كبير، ومؤشر هائل ليومي الاجازة السبت والأحد، وسنجد إقبال جيدا.

وتابعت السفيرة هويدا عصام، قنصل عام مصر في نيويورك، أن الانتخابات الرئاسية الجارية، هي رابع عملية انتخاباية تحضرها في الخارج، وقالت: "المصريين لما يوجد فيه عمل قوى لمصر تلاقى التجمع مدهش".