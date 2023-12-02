نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تطورات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وكيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحق للمصريين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويمكن للناخبين الاستعلام عن موقع اللجنة الانتخابية التي يحق لهم التصويت فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.



الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في يومي 10 و12 ديسمبر 2023، وقد فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدأت الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر 2023.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تنشر بوابة دوت الخليج الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية:

حتى الآن، تم الإعلان عن ترشيح خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهم:

عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للجمهورية.

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

حازم عمر، رئيس حزب السلم الديمقراطي.

مقرات التصويت في الداخل.. الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تم تحديد 11 ألف لجنة فرعية للتصويت في الداخل، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للناخبين الاستعلام عن موقع اللجنة الانتخابية التي يحق لهم التصويت فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

مقرات التصويت في الخارج.. الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تم تحديد 130 لجنة فرعية للتصويت في الخارج، موزعة على 87 دولة. ويمكن للناخبين المقيمين في الخارج الاستعلام عن موقع اللجنة الانتخابية التي يحق لهم التصويت فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

آخر التطورات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023.

بدء الحملة الانتخابية في الفترة من 9 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023.

إجراء الانتخابات في يومي 10 و12 ديسمبر 2023.

كيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن للناخبين الاستعلام عن موقع اللجنة الانتخابية التي يحق لهم التصويت فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات. اختيار أيقونة "استعلام عن اللجنة الانتخابية". إدخال الرقم القومي للناخب. الضغط على زر "بحث".

وسيتم عرض موقع اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

نصائح للناخبين.. الانتخابات الرئاسية 2023