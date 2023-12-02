نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار بالأكاديمية العسكرية: منظمات المجتمع المدني المغرضة تبث سمومها لإفساد العرس الديمقراطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك بعض منظمات المجتمع المدني المغرضة تبث سمومها ونشر الشائعات حول الانتخابات الرئاسية لإفساد العرس الديمقراطي.

وأضاف اللواء عادل العمدة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لديها قيادة سياسية واعية لكل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات وقادرة على تشخيص المرض وإيجاد علاجه، وشاهدنا خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم تصفير العديد من المشاكل التي كانت تواجه مصر.

تابع، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الدولة المصرية توجه العديد من التحديات الكبيرة خاصة في ظل الأحداث الملتهبة التي تشهدها دول الجوار في جميع الاتجاهات المختلفة مما يتطلب مزيد من الحرص وتقوية وتسليح الجيش وهذا ما يحدث بالفعل على أرض الواقع.