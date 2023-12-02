نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادى، اليوم السبت، تحرير الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2023/2024.

وتبدأ المديريات التعليمية طلبات التسجيل الإلكترونى لطلاب الصف الثالث الإعدادى، لاستمارة التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسى (الإعدادية) بعد سداد رسوم التسجيل الإلكترونى بقيمة 158 جنيها في أماكن السداد المعلنة.

كما حددت المديريات التعليمية الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميين لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادى بمدارس التعليم الأساسى الرسمية والخاصة في العام الدراسى الجديد 2023/2024.