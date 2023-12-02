حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 3-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 3-12-2023

مهنياً: قادر ان تتغلب على اغلب المشاكل في هذا اليوم الايجابي الذي يحمل فرصا كبيرة للنجاح وللوصول الى ما تريد اجواء سهلة تفتح لك باباً للعمل مميزاً، وفرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب .

عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب الأصدقاء وتقديرهم ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة .

صحياً: إنتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين.

حظك اليوم برج الثور الاحد 3-12-2023

مهنياً: يوم ايجابي تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك الذي يحمل دقة في اتخاذ القرارات ومساعدات من المحيط حولك والاهم انك نشيط تثابر وتبادر الى ما هو ابعد من اليوم علاقاتك المهنية هي الأفضل ما يجعلك تعقد اتفاقات مهنية مناسبة وتلفت نظر بعض النافذين والقادرين .

عاطفياً: كن شجاعاً وصادقاً ولا تخفْ من تجربة جديدة تخوضها مع أحد الأشخاص المحيطين بك .

صحياً: عليك باتباع نظام غذائي منظم والابتعاد عن الإرهاق وحاول معرفة كيف تواجه الأحداث بهدوء .

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 3-12-2023

مهنياً: الاوضاع فير جيدة تحمى نوع من انواع التأجيل وارباكات في العمل صبرك قليل تتحرك وتتصرف بعصبية ولا تعرف ماذا تريد حاول ان تهدأ وابتعد عن التوتر والانفعال قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب والهموم.

عاطفياً: إذا كان عامل الثقة مفقوداً بينك وبين الحبيب، فالشك حاضر دائماً ليدمر العلاقة.

صحيا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وهذا يساهم براحة ذهنية صافية.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 3-12-2023

مهنياً: تتحرّر من قيد،في هذا اليوم الجيد الذي يزيدك إشراقا قد تفكر بسفر مجدي وتلتقي مع أشخاص جدد تؤسس معهم لمشاريع جديدة وقد تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً.

عاطفياً: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيراً لها، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك .

صحياً: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلاً إلى زيادة وزنك بسهولة

حظك اليوم برج الاسد الاحد 3-12-2023

مهنياً: قلق متعب لست في افضل حالاتك قد تتعرض لهجوم من المسؤولين لانك مهمل وغير انضباطي وقد يغلق هذا اليوم بعض الأبواب حتى نهاية الاسبوع ، ويحذّرك من الصدامات والخيبات ولا تجعل أحد يتدخل في شؤونك ولا تكن سلبيا رتب أمورك بهدوء.

عاطفياً: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك.

صحياً: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطاً وافراً من الراحة والنوم .

حظك اليوم برج العذراء الاحد 3-12-2023

مهنياً: يوم جيد تتصرف بانفتاح ووضوح وتمتلك معنويات مرتفعة ولباقة تسعدك في التعامل مع زملاء جدد وتتخطى اي مشكلة وقد تحصل على نتائج إيجابية مهمّة في الشأن المهني، وبانتظارك مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً.

عاطفياً: تكثر من الاحترام تجاه الشريك وتكون النتيجة رائعة جداً وتفاهماً كاملاً.

صحياً: النشاط الفكري والجسدي عامل إيجابي على قدرتك لتحمّل الضغوط والمصاعب .

حظك اليوم برج الميزان الاحد 3-12-2023

مهنياً: يوم اجتماعي مميّز امارس جاذبية قصوى في الحياة الإجتماعية ما يجعل شعبيتك تتصاعد يوم جيد لاجراءات حاسمة ما يزيدك اشراقا كما يحمل لك القمر من الثور الانفراج والرضى، وتحقيق مشروع مهم كنت تسعى إليه منذ مدة طويلة .

عاطفياً: حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية .

صحياً: تتمتع بصحة قوية وبقدرة كبيرة على مقاومة الأمراض

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حظك اليوم برج العقرب الاحد 3-12-2023

مهنياً: تعتقد ا ن هنالك حملة شرسة ضدك أو ان حولك أشخاص يسيؤون لك حاول ان تحذر الصدامات وخفف ردات فعلك الغير محسوبة كذلك يدعوك هذا اليوم إلى التكتم، وقد يجعل أمراً من الماضي يظهر مجدداً في حياتك.

عاطفياً: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما.

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية .

حظك اليوم برج القوس الاحد 3-12-2023

مهنياً: اظن ان الامور تحمل نوع من انواع التوتر انت حساس لذلك حاول ان تبتعد قليلا وان تستمع الى كل الاطراف ولا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض هيمنتك على الآخرين، بل كن عاقلاً وادرس الأمور بهدوء .

عاطفياً: لا تزال النجم المحبوب الذي يرغب الجميع في أن يكونوا معه في الحفلات الحلوة .

صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحدة على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء

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حظك اليوم برج الجدي الاحد 3-12-2023

مهنياً: يوم جيد ترابي بامتياز يجعلك تكسب تأييد فتستعد ذهنيا لتدخل مرحلة جديدة بعيدا عن اية صعوبات كذلك يبشّر هذا اليوم بحلول ومصالحات بدعم أو بآفاق أخرى أو بحلول، تزيل بعض الالتباس وسوء التفاهم ويضع شؤونك على الخط الصحيح.

عاطفياً: أحد مواليد برج الجوزاء يقتحم حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة .

صحياً: لا خوف عليك من الإصابة بوعكة صحية ذلك أنّ الظروف تضمن لك العافية والنشاط .

حظك اليوم برج الدلو الاحد 3-12-2023

مهنياً: انت مسؤول وذو عقل راجح ما يجعلك تراجع بعض الحسابات على الصعيد المهني او الشخصيوقد تضايقك النتائج ما يسبب لك نوع من انواع الإحراج حاول ان تهدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيداً ولا ترجئ عملك .

عاطفياً: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك .

صحياً: تستردّ عافيتك وتعوّض فيها عن الأيام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك .

حظك اليوم برج الحوت الاحد 3-12-2023

مهنياً: يشكل هذا اليوم مفترق طرق ما يجعلك تجري تغييرات عميقة سواء في تحصيل حقوقك او في مساعدات تمنحها لمن حولك اجواء مهمة ومناسبة ترافقك اما إذا أردت الحفاظ على مكاسبك المهنية والمالية، عليك أن تكون جديّاً في تعاملك مع الآخرين وأن تخفف من الصرف على الكماليات.

عاطفياً: واجه الوقائع كما هي مع الشريك، ولا تتهرب من قول الحقيقة مهما كانت صعبة.

صحياً: مارس رياضة المشي باستمرار، ولا سيما في أحضان الطبيعة إذا أمكنك ذلك