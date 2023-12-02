نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تحصد درع التميز كأفضل جامعة في مجال الفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فخر الجامعة بفوزها بدرع التميز كأفضل جامعة في الموسم الرابع لمراكز الفنون، متفوقة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في مصر. هذا الإنجاز المهم يبرز الالتزام القوي للجامعة بتشجيع الطلاب ودعم مواهبهم في مجموعة واسعة من المجالات الفنية.

وقد أظهر الطلاب أداءً مذهلًا حيث تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة في مجالات متعددة تشمل الموسيقى، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.

تأتي هذه النتائج كنتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب ودعمهم بشكل كامل من قبل إدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف.

رحب الدكتور الخشت بالطلاب الفائزين وأشاد بتميزهم اللافت، مؤكدًا التزام الجامعة بتمكين الطلاب للتعبير عن مهاراتهم ومواهبهم بحرية تامة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المشاركة في المسابقات والفعاليات الفنية تلعب دورًا حيويًا في تطوير شخصية الطلاب وتعزيز أدائهم الأكاديمي.

وأكد على أهمية استثمار الجامعة في الأنشطة الطلابية التي تسهم في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.

من ناحية أخرى، حقق الطلاب نتائج مميزة، حيث حصلوا على المراكز الثالثة والثانية في مختلف المجالات الفنية. في مجال المسرح، حقق فريق متميز المركز الثالث، بينما حصد فريق العزف الجماعي والغناء الجماعي والفنون التشكيلية المراكز الثانية.

تُعَدُّ هذه النتائج دليلًا قاطعًا على التزام واهتمام جامعة القاهرة بتنمية مهارات ومواهب طلابها، وتشجيعهم على الابداع والتميز في مختلف المجالات الفنية والثقافية.