رئيس الوزراء: لا سبيل للدولة المصرية الفترة المقبلة إلا بالتركيز على الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تدعم كل مصنع جاد وتعمل على حل مشاكلهم وتهيئة المناخ المناسب لهم وتلبية طلباتهم، مشيرا إلى أنه لا سبيل للدولة المصرية الفترة المقبلة إلا بالتركيز على الصناعة.

وأوضح إنه تفقد مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" والذى كان حلمًا للقيادة السياسية بدأ فى 2014 -2015 بأن نصل لمليون وحدة سكنية من محدودى الدخل.

وتابع فى تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية اليوم السبت، إنه جارى تنفيذ المجموعة الأخيرة من المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ويتوافر فيها جميع الخدمات وجودة الحياة والنشء الجيد للأطفال.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة انتهت من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية وتم تسليمهم وهو بديل المناطق غير الآمنة، متابعا أن الدولة المصرية عملت على تحقيق حلم كبير على مدار الـ 9 سنوات الماضية ومستمرة فى تنفيذه لتحقيق مقولة القيادة السياسية بأن أي مواطن يحلم بوحدة يقدر أن يحصل عليها .

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".