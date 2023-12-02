نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة شؤون القيد والأعضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري برئاسة خالد البلشي.

ويناقش المجلس في اجتماعه، شؤون المبنى والأعضاء، بالإضافة إلى شؤون القيد واللجان المختلفة، والموافقة على القروض والإعانات.

ويناقش الاجتماع أيضًا شؤون واجهة النقابة، وعرض مُقدّم من إحدى الشركات لاستكمال التطوير، بالإضافة إلى بحث أزمات بعض الصحف المكوّدة حديثًا، والصحف التي أوقف المجلس قيدها بسبب تكرار حالات الفصل بحق الزملاء.