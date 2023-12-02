نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول "الدورة" لتصوم رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مسألة ورد إلية عن هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول "الدورة" لتصوم رمضان؟

قائلا:-الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فلا مانع شرعًا من استعمال الأدوية الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بعد استشارة الطبيب، ولا يترتب عليه ضررٌ بصحة المرأة، ومع ذلك فالحيض طبيعة كتبها الله على بنات آدم، وخفف لأجله التكاليف الشرعية، والخضوع لمراد الله بترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ووجوبِ الإفطار بسببه أولى.. والله تعالى أعلم. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.