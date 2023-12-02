أبناء الجالية المصرية ببوروندي يصوتون في الانتخابات الرئاسية.. صور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 04:32 مساءً - رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المركزية، توافد أبناء الجالية المصرية في بوروندي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ثاني أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وشهد التصويت تواجد أبناء الجالية المصرية، وممثلي الأوقاف والكنيسة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معًا تأكيدًا على الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المصريين.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.