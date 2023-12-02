نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطباء" تبحث تطوير مشروع العلاج لأعضائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي، بطلب إلى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، لتطوير مشروع العلاج، وإقامة ورشة عمل لمعرفة كل السلبيات التي تواجه الأطباء أثناء استخدام المشروع، على مستوى جميع المحافظات، ووضع مقترحات وحلول لها.

ودعا محمد فريد أمين عام النقابة جميع النقابات الفرعية وكافة المهتمين بمشروع العلاج لتقديم مقترحاتهم وإبداء آرائهم في الخدمات التي يقدمها المشروع لمدة اسبوع من تاريخه، لافتا إلى أنه سيتم دعوة شركات التأمين المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لتقديم رؤيتها بشأن تطوير المشروع بشكل كامل.

وأكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، أنه يضع على رأس أولوياته تطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتقديم خدمة طبية تليق بالأطباء.

يذكر أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة)، كان قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

كما سمح المشروع أيضا للأبناء الذكور من ذوى الهمم بالاشتراك، شرط عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، والأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.