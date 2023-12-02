سفير مصر بلندن: هناك مشاركة لناخبين قادمين من أماكن بعيدة بالمملكة المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال شريف كامل، السفير المصري في لندن، إن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا، من الجالية المصرية في لندن، ومن المتوقع أن يكون الإقبال اليوم كثيفًا أيضًا، حتى نهاية اليوم الانتخابي في التاسعة مساءً، وتتم عملية الانتخابات بشكل يسير جدًا، من خلال إجراءات بسيطة، ونشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة.

وأضاف كامل، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن المواطن يدلي بصوته في مكان التصويت بمقر السفارة، في أقل من دقيقة، وهناك مشاركة من مصريين قادمين من أماكن بعيدة في لندن.

وتابع أن القنصلية العامة ستفتح أبوابها بشكل استثنائي، يومي السبت والأحد، تحت رئاسة القنصل العام، لتقديم كل الخدمات القنصلية، للمصريين المتواجدين من أماكن بعيدة، كفرصة في أثناء مشاركتهم في الانتخابات، للقيام بأي عمل قنصلي.