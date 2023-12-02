مؤسسة "حياة كريمة" تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوي الهمم ضمن مبادرة "أتكلم هنسمعك"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - فى إطار مبادرة "أتكلم هنسمعك" تنظم مؤسسة حياة كريمة احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم لتقديم الدعم والمساعدة ونشر روح السعادة لأكثر من 3 الأف شخص بمختلف الفئات العمرية من ذوي الهمم، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية والمجلس القومي للإعاقة.

الجدير بالذكر أن الاحتفالية شملت قافلة طبية تضمنت 8 تخصصات كذلك عيادة للدعم النفسي وصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى كروت الخدمات المتكاملة لدعم شباب قادرين باختلاف، فضلا عن مشاركة اكثر من 25 شركة بملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لتمكين ذوي الهمم ليكونوا عناصر مثمرة بالمجتمع، كذلك تضمنت عروضًا فنية ومسرحية ومعرض لعرض المشغولات المتنوعة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة .

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة في تنمية الفرد وبناء الإنسان، وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتأثير ذلك الإيجابي على توفير حياة كريمة لكل فرد في المجتمع، كما تولي المؤسسة اهتمامًا كبيرًا لذوي الهمم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تسهم في دعم وتمكين ذوي الهمم .