قنصل مصر في فرانكفورت يكشف أمر لافت للنظر في ثاني أيام الانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - وجه السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة الجيدة والدعم المتوفر للبعثات في تسهيل العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الناخبين كانوا منتظرين فتح اللجان من الساعة 8.50 صباحًا للإدلاء بأصواتهم، والأعداد بدأت في التزايد من بعد الساعة الخامسة.

انتخابات المصريين في الخارج

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن حضور عدد كبير من الناخبين، ومن بينهم عدد كبير من الطالبات كان لافتا للنظر، حيث إنهم قطعوا مسافة كبيرة لحرصهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، إلى أن هناك عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر على الحضور، ومن المتوقع أن يكون غدًا الوضع أفضل من اليوم، ويتمكنوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.