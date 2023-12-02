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الداخلية توجه قافلة إنسانية لحى "أهالينا" ضمن مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:34 مساءً -  

إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد ..معك فى كل مكان"، وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات.

 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل إنسانية إستهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

  

ولاقى توجيه الداخلية للقوافل الإنسانية قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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