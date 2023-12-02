الجالية المصرية تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة فى نيويورك بهتاف "تحيا مصر" (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - واصل أبناء الجالية المصرية في نيويورك الأمريكية، المشاركة بشكل كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حمل المشاركون أعلام مصر، وهتفوا "تحيا مصر".

وفي تصرحيات سابقة، قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك إن إقبال المصريين بالخارج في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش.

وأضافت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن أمس الجمعة كان هناك كم من الإقبال من المصريين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، ومؤشر هائل ليومي الاجازة السبت والأحد سنجد إقبال جيدا.

وتابعت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، أنه رابع عملية انتخابات في الخارج تحضرها، مضيفة :"المصريين لما يوجد فيه عمل قوى لمصر تلاقى التجمع مدهش"

سيدات مشاركات في الانتخابات بنيويورك سيدات مشاركات في الانتخابات بنيويورك

المصريون في نيويورك المصريون في نيويورك